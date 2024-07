Prasówka 28.07.2024 z całego tygodnia w Wadowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wadowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.07 a 27.07.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. 5-latek wszedł do zbyt głębokiego basenu i zaczął się topić”?

Przegląd tygodnia: Wadowice, 28.07.2024. 21.07 - 27.07.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. 5-latek wszedł do zbyt głębokiego basenu i zaczął się topić Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze oraz Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, wyjaśniają okoliczności wypadku do jakiego doszło dzisiaj ok. południa w Parku Rozrywki Energylandia. W strefie wodnej 5-letni chłopiec przebywający w parku z rodziną z powiatu wielickiego znalazł się nagle w basenie i zaczął się topić. 📢 Fenomen Adama Klęczara, właściciela Aksamu, który produkuje "Paluszki Beskidzkie". Jedna decyzja sprawiła, że mówi o nim cała Polska Z okna gabinetu Adama Klęczara, prezesa spółki Aksam, produkującej słone i słodkie przekąski rozciąga się piękny widok na Beskid Śląski i Mały. To od tych gór produkty, które wytwarza już ponad 30 lat, wzięły nazwę. "Beskidzkie" są paluszki o wielu smakach, orzeszki, chrupki, prażynki, łakocie w czekoladzie. Aksam, to jedna z większych Polskich firm o takim asortymencie. Teraz, po pożarze zna ją każdy Polak, i to nie dlatego, że spektakularnie spłonęła, ale za sprawą jej szefa. Bo bardziej troszczy się o swoich pracowników, niż ilość zer na koncie.

📢 Dzisiaj otwarcie wieży widokowej na Łysuli. Drugiej takiej nie znajdziecie w całej Małopolsce. Można z niej zjechać 54-metrową zjeżdżalnią Powiat gorlicki zaczyna się zagęszczać atrakcjami, które mają przyciągnąć turystów w ten rejon Małopolski. Po uruchomieniu w 2019 roku wieży widokowej na Ferdlu w Wapiennem w gminie Sękowa i ubiegłorocznym (2023) otwarciu wieży widokowej w Moszczenicy, dzisiaj swoje podwoje dla miłośników podziwiania beskidzkich widoków z wysokości otwiera gmina Gorlice. To tam, a konkretnie w Dominikowicach na Łysuli z gęstwiny lasu wyrosła ta niezwykła atrakcja. To kolejny punkt widokowy na mapie Małopolski.

Tygodniowa prasówka 28.07.2024: 21.07-27.07.2024 Wadowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wadowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klimat jak w Chorwacji a jednak to Małopolska. Kąpieliska z naszego regionu przyciągają tysiące turystów. Nie wszystkie są jednak bezpieczne W naszym województwie nie brakuje kąpielisk, w których mieszkańcy mogą szukać ochłody podczas upalnych dni. Przy wielu zbiornikach poza plażami znajdują się także przeróżne atrakcje takie jak pomosty, place zabaw, strefy gastronomiczne, bary i inne elementy, które przyciągają turystów „na potęgę”. Niestety tłoczność nad bezpiecznymi kąpieliskami albo odległość sprawiają, że wiele osób rezygnuje z kąpieli w sprawdzonych zbiornikach i stawia często na niebezpieczne dzikie kąpieliska.

📢 Strażaczki z Przytkowic na podium Międzynarodowej Olimpiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych we Włoszech Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Przytkowic (pow. wadowicki) wraca szczęśliwa z Olimpiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (CTTF), która odbyła się we włoskim Borgo Valsugana. Dziewczyny zajęły drugie miejsce. Polacy odnieśli więcej sukcesów, bo wśród chłopców, również drugie miejsce zajęła drużyna z Głuchowa z Wielkopolski. 📢 Powiatowe obchody Święta Policji 2024 w Stryszowie. Awanse, gratulacje i wyróżnienia. Zobacz zdjęcia W tym roku powiatowe obchody Święta Policji odbyły się na terenie Ludowego Klubu Sportowego „Chełm” w Stryszowie. W ramach uroczystości upamiętniono 105. rocznicę powstania policji oraz 25. rocznicę powstania zasad etyki zawodowej., Wydarzenie było także okazją do przyznania aktów nominacyjnych na wyższe stanowiska policyjne a także wyróżnień i listów gratulacyjnych. 📢 W Wadowicach odbędzie się Puchar Świata w Trialu Rowerowym. Najlepsi zawodnicy wystąpią na Placu Jana Pawła II już 9 sierpnia Od 9 do 11 sierpnia na Placu Jana Pawła II w Wadowicach będzie można obejrzeć zmagania najlepszych trialowców na świecie. W tegorocznym Pucharze Świata w Trialu Rowerowym wystartuje 120 zawodników z 20 krajów – między innymi z Hiszpani, Australii, Norwegii czy Szwajcarii.

📢 Mieszkańcy Wadowic więcej zapłacą za odbiór śmierci. Stawka urosła o ponad 30 procent Rada Miejska w Wadowicach podniosła wysokość opłaty za odbiór śmierci od mieszkańców całej gminy o ponad 30 procent. Wyższe rachunki trzeba będzie płacić już od września. 📢 Policjanci z drogówki w Oświęcimiu zatrzymali mieszkańca powiatu wadowickiego. Jest podejrzany o posiadanie narkotyków Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu wadowickiego. Mężczyzna jest podejrzany o posiadanie amfetaminy.

📢 Zespół Energylandia Rally Team wystartuje w rajdzie Baja Aragon. To przygotowania do Rajdu Dakar Zespół Energylandia Rally Team weźmie udział w rajdzie Baja Aragon, zaliczanym do Pucharu Świata w Rajdach Baja. Trzecią rundą sezonu będzie Baja Espana Aragon. Impreza odbędzie się w dniach 26-28 lipca, a jej bazą będzie miejscowość Teruel. Dla Polaków będzie to jeden z etapów przygotowań do Rajdu Dakar 2025, który jak co roku będzie ich najważniejszym wydarzeniem w sezonie.

📢 Wspólny pogrzeb 17-latków, którzy utonęli w Skawie w Grodzisku koło Zatora. To była zakochana para Martyna i Paweł spoczną na cmentarzu w Graboszycach, rodzinnej parafii dziewczyny. Para razem straciła życie w nurtach Skawy w minioną niedzielę (21 lipca 2024). Jeszcze dzisiaj (24 lipca) można pomodlić się za spokój ich dusz w Kaplicy Cmentarnej w Wadowicach. Modlitwa Różańcowa rozpocznie się o godz. 19. 📢 Najlepsze porodówki w Małopolsce 2024. Najnowszy ranking fundacji Rodzić po Ludzku. TOP 10 Wybór oddziału położniczo-ginekologicznego, gdzie na świat przyjdzie nasze dziecko nie jest prosty. Każda z kobiet chciałaby rodzić w jak najlepszych warunkach, najlepiej blisko swojego miejsca zamieszkania. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking 2024 najlepszych - w opinii kobiet - porodówek. Na szczycie listy znalazł się Szpital Powiatowy w Chrzanowie. A jak wypadły porodówki z Bochni, Krakowa, Nowego Sącza, Oświęcimia, Suchej Beskidzkiej i Tarnowa? Zobacz najnowszy ranking.

📢 Ks. Łukasz Michalczewski o 75. urodzinach abp. Marka Jędraszewskiego, kontrowersjach wokół metropolity i "świętych zasadach" Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że arcybiskup jest zamknięty na spotkania z wiernymi. Mit o tym, że nie spotyka się z kapłanami jest krzywdzący i nieprawdziwy, o czym mówią twarde dane co do ilości spotkań, audiencji, wyjazdów do parafii itd.. Metropolita często komentuje życie publiczne. Jeśli wpiszemy nazwisko arcybiskupa w internecie to często pokażą nam się komentarze arcybiskupa również te z życia społecznego naszego narodu - mówi ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

📢 Kultowe Retro Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Shaun Baker wystąpił w popularnej dyskotece. Mamy zdjęcia! Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja tego kultowego wydarzenia odbyła się w sobotę (20 lipca). Za konsoletą pojawiła się ikona lat 2000 i twórca kultowych klubowych przebojów - Shaun Baker. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Mamy zdjęcia! Zobacz, co tam się działo.

📢 Szaleniec w gm. Brzeźnica. Zatrzymywał jadące samochody i niszczył im karoserię. Skoczył też na jednego z kierowców i policjantów Wadowiccy policjanci zatrzymali 39-latka, który zdewastował napotkane na swojej drodze samochody. Dodatkowo podczas interwencji mężczyzna znieważył policjantów. 39-latek usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Grozi mu do 5 lat więzienia. 📢 Afera w Cogiteonie w Krakowie. Poważne zarzuty pracowników pod adresem wicedyrektor. Kiedyś pracowała w Brzeszczach i Andrychowie Aneta Wądrzyk, polityk związana z PiS, w przeszłości szefowa Biura Poselskiego Beaty Szydło, od kilkunastu miesięcy jest wicedyrektorką ds. marketingu i rozwoju marki w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. To postać mocno kontrowersyjna, nie od dzisiaj. Pracownicy Cogietonu zarzucają jej, że ta znęca się nad nimi psychicznie. Kierują też pod jej adresem inne bardzo poważne oskarżenia. Sprawę nagłośniła we wtorek Interia, my poznaliśmy treść listu wysłanego przez pracowników do odpowiedzialnego za Cogiteon marszałka Małopolski.

📢 Po pożarze w firmie Aksam ludzie masowo kupują jej produkty. Hitem Paluszki Beskidzkie. To reakcja na decyzję właściciela - Adama Klęczara Akcja zachęcająca do kupowania produktów firmy Aksam z Malca pod Oświęcimiem coraz bardziej się rozkręca. Nie bez przyczyny. Po wielkim pożarze firmy jej właściciel Adam Klęczar zapowiedział, że nikogo nie zwolni, a pracownicy będą mogli liczyć na pensje, nawet, gdy szybko nie uda się uruchomić pełnej produkcji. Biznesmen ogłosił to naszych łamach, a potem lawina ruszyła. Jego decyzję chwalą wszyscy - od lewej do prawej politycznej strony. Teraz zdjęcia z Paluszkami Beskidzkimi, które produkuje Aksam, zalewają internet.

📢 Gorące wakacje w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kali wystąpił podczas Hip-Hop Night. Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami kolejna odsłona jednego z popularniejszych cyklów imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach, czyli Hip-Hop Night. Tym razem klubowicze bawili się przy hip-hopowych rytmach w piątek (19 lipca), a gwiazdą wieczoru był Kali. Oczywiście nie mogło także zabraknąć muzyki klubowej. Zobacz, co tam się działo.

📢 Trzy utonięcia w gorącą niedzielę w Małopolsce. Życie straciło dwoje 17-latków i dorosły mężczyzna To była zakochana para. 17-latka, mieszkanka gminy Zator, widziała jak jej chłopak, równolatek, mieszkaniec pow. suskiego, znika pod wodą przy jazie na rzece Skawa w Grodzisku koło Zatora. Rzuciła mu się na ratunek. Obydwoje już nie wypłynęli. W ten sam dzień, w niedzielę 21 lipca 2024 roku, tylko 12 godzin wcześniej 34-latek mieszkaniec woj. mazowieckiego nie wrócił na brzeg Przylasku Rusieckiego w Krakowie. Co łączy te trzy śmierci? Byli w miejscach, gdzie nie wolno się kąpać. 📢 Pustynia Błędowska Krupówkami zachodniej Małopolski? Tu co weekend tłumy turystów Tu nie jest nudno - i to przyciąga turystów z całej Polski do Pustyni Błędowskiej. W każdy gorący weekend przyjeżdżają tu tłumy ludzi. Po co? Pospacerować, pojeździć na rowerze, powygłupiać się w tej wielkie piaskownicy, posłuchać muzyki i zrobić wiele innych ciekawych rzeczy.

