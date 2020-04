Porwana 12-latka z Andrychowa odnaleziona na terenie powiatu brzeskiego

Do porwania miało dojść ok godz. 16.30 na ul. Batorego w Andrychowie. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi ruszyli w teren, by jak najszybciej znaleźć 12-latkę.

- Dziecko zostało odnalezione ok. godz. 19 na terenie powiatu brzeskiego

- informuje Agnieszka Petek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Trwają czynności procesowe w tej sprawie.