Pogoda w Wadowicach w sobotę, 06.06. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Wadowic

Według meteorologów, jutro (w sobotę, 06.06) w Wadowicach może wiać z prędkością do 14 km/h.Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie 14°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Pogoda w Wadowicach w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Prognoza pogody na jutro dla Wadowic

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 06.06.2020: