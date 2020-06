Pogoda w piątek w Wadowicach. Zobacz prognozę pogody na jutro, 19.06 dla Wadowic

Pogoda na 16 czerwca. Wtorek pogodny, ale może popadać

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na południowym-wschodzie wzrastające do dużego z opadami deszczu 5-15 mm oraz lokalnymi burzami. Od 21 st. C na Wybrzeżu, 24 w centrum kraju do 26 na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-wschodni i północny, słaby i...