Początki powojennej historii wodociągów i kanalizacji w Andrychowie sięgają połowy lat 50. XX wieku!

W grudniu 1991 roku Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła utworzenie gminnej jednostki budżetowej – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który latem 2005 roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem gminy Andrychów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaopatruje w wodę odbiorców z terenu gminy Andrychów oraz odbiera od nich i oczyszcza ścieki.

Wydajność naszych ujęć wody wynosi 6800 m³/dobę. Ponieważ są to ujęcia wody powierzchniowej, w czasie okresów suszy wody brakuje i wtedy trzeba dokupić wodę od dostawców hurtowych: Aquy Bielsko-Biała i Elektrociepłowni Andrychów.

Po uzdatnieniu na Stacji Uzdatniania Wody woda jest tłoczona do zbiornika wodociągowego o pojemności 1800 m³. Ze zbiornika grawitacyjnie, ale również za pośrednictwem dwóch hydroforni płynie do części obszaru gminy. Do pozostałej części płynie woda kupowana najpierw hurtowo za pośrednictwem trzech hydroforni.

Ścieki odbierane z terenu gminy przesyłane są grawitacyjnie oraz za pośrednictwem dwóch tłoczni i 12 pompowni do oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zapewnia tym samym zaopatrzenie gminy Andrychów w wodę zdatną do spożycia przez ludzi oraz oczyszcza ścieki do parametrów wymaganych w pozwoleniu wodno-prawnym. Oczyszczone ścieki nie zanieczyszczają odbiornika, tj. rzeki Wieprzówki.