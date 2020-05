Pandemia zmieniła plany świętowania urodzin Jana Pawła II. Jak miasto sobie z tym poradziło?

W związku z pandemią i ograniczeniami, obowiązującymi w miejscach publicznych, wstęp do kościoła był ograniczony: ustalono, że do środka wejdzie maksymalnie 90 osób. Siłą rzeczy byli to głównie duchowni, zaproszeni politycy i przedstawiciele TVP, która relacjonowała "na żywo" przebieg nabożeństwa oraz nieliczni mieszkańcy.

Pozostali wierni wybrali jednak osobiste uczestnictwo, zamiast telewizyjnej relacji. Kilkaset osób zgromadziło się na placu Jana Pawła II przed bazyliką i stąd uczestniczyło we mszy.

Dzień później świętowanie zainaugurował burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, który wczesnym rankiem, wspólnie z samorządowcami oraz parlamentarzystami, złożył wieniec pod pomnikiem Jana Pawła II na wadowickim rynku.