Oktoberfest w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Gorąca noc w popularnej dyskotece. Mamy zdjęcia z imprezy! Redakcja Kraków

To był szalona szalona sobota w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście dyskoteki bawili się podczas imprezy Oktoberfes, czyli niemieckiego święta piwa. Goście tej nocy przenieśli się do prawdziwego królestwa piwa i wszelkiego rodzaju smakołyków z grilla. Z kolei na scenie dance wystąpił zespół Topky. Zobaczcie, co tam się działo.