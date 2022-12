Mikołajkowa impreza w klubie Energy2000. DJ Hazel za konsolą. Co tam się działo! To była szalona impreza. Mamy ZDJĘCIA

Mikołajkowa impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. DJ Hazel za konsolą. To była gorąca impreza. Zobacz ZDJĘCIA

DJ Hazel to prawdziwy mistrz konsolety, znany ze swoich energetycznych setów, które rozpalają do czerwoności klubowe parkiety. w klubie Energy2000 w Przytkowicach pokazała, że nadal znajduje się w znakomitej formie, a klubowicze doskonale bawią się przy serwowanej przez niego muzyce. Podczas imprezy do wygrania były bilety do Parku Rozrywki Energylandia.

Na parkietach przytkowickiej dyskoteki zabawę zapewnili także znani didżeje - Thomas, Don Pablo, Daniels i Pancza. Jak zwykle nie zabrakło efektów specjalnych i niespodzianek dla gości. Zobaczcie, jak bawili się klubowicze.

Klubie Energy2000 w Przytkowicach uchodzi za jedną z najlepszych dyskotek w Polsce. To cel wizyty imprezowiczów z całej Polski. Legendarny klub w 2021 roku zmienił swoje oblicze, na gości teraz czekał zupełnie nowy wystrój oraz najnowsze osiągnięcia ze świata rozrywki i klubowej techniki scenicznej.