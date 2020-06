Ludzie w Wadowicach liczą każdy grosz, tracą pracę. Likwidowane są sklepy. Winna pandemia?

Z powodu pandemii wiele osób z dnia na dzień straciło pracę. W kwietniu w powiecie wadowickim przybyło ponad pół tysiąca osób bez pracy. W maju jest ich jeszcze więcej.

Na koniec kwietnia w powiecie wadowickim było zarejestrowanych 4060 bezrobotnych. W porównaniu do marca przybyło 574 bezrobotnych. A w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku, to już ponad 1000 osób więcej!

Dało to 5,8 proc. osób bez pracy w całym powiecie. Wszystkich danych za maj jeszcze nie ma, ale te, które już opublikowano, pokazują, że problem narasta. W maju stopa bezrobocia wzrosła o prawie 1 punkt procentowy do 6,7 proc.