Lanckorona. Anna Kania, szefowa Gminnego Ośrodka Kultury o tym, jak wójt wyrzucił ją z pracy

Nie zgadzam się z tymi zarzutami, ponieważ cała moja praca opierała się zawsze na współpracy z panem wójtem. O wszystkich działaniach podejmowanych przez nasz Ośrodek w związku z rynkiem i straganami zawsze wiedział i mieliśmy na to jego zgodę, więc to jest szukanie powodu "na siłę".

Wójt Tadeusz Łopata nie mówi tego wprost, ale mocno sugeruje, że podczas tych wydarzeń doszło do bliżej nieokreślonych nieprawidłowości. Mówi się, że gmina chciała pieniędzy za najem ryneczku na czas akcji z aniołami. Może zdradzi pani o co chodzi?

Wróćmy do formy zwolnienia. To było zwolnienie dyscyplinarne? Odpuszcza czy sąd pracy ?

Mimo tego co się stało, nadal chce pani wrócić do tej pracy?

Nie wiem jak to się dalej potoczy, ale chciałabym powalczyć o Lanckoronę, zostawiłam w tej pracy całe moje serce i jeżeli społeczność dała mi takie ogromne wsparcie to nie mogłabym ich teraz zawieść. Ja jestem ugodowym człowiekiem, jeżeli pan wójt odwoła zarzuty i pozwoli nam działać tak jak do tej pory, to będzie dla mnie zaszczyt pracować dalej w takiej społeczności.

Czy skieruje pani sprawę do Sądu Pracy?

Nie chcę z nikim walczyć, chcę tylko żeby nikt nie pomyślał, że zasłużyłam na to zwolnienie. Bo zawsze chodziło mi tylko o dobro mojej instytucji i to żeby zapewnić mieszkańcom dostęp do kultury w ramach naszych możliwości.

Rozmawiał Bogumił Storch