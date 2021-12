KOMENTARZ. Szarlatani od plandemii. Z nich też kiedyś będziemy się śmiać

Ludzki gatunek ma to do siebie, że gdy czegoś nie rozumie albo się tego boi, to woli to zaatakować niż poznać. Stąd bijatyki np. antyszczepionkowców pod punktami szczepień. No dobrze, paru przywódców takich organizacji ma po prostu parcie na szkło i sławę a może marzy o karierze politycznej. To nie zmienia faktu, że sporo ludzie w te spiski naprawdę wierzy. Jak nie wiemy co się dzieję to warto sięgnąć do historii.