Komentarz. Ciemna strona internetu. Zobaczcie do czego są zdolni ci ludzie. Piszemy o tym w "Krakowskiej"

O ile w przypadku z Olkusza jest to film z 300 tysiącami wyświetleń i chyba jeszcze niezmonetyzowany (sytuacja, gdy platforma Youtube, najpopularniejsza na świecie, nie płaci dolarów za wyświetlenia danego filmiku lub wszystkich na danym kanale), to co powiecie na milionowe wyświetlenia, całą wręcz "grupę medialną" takich kanałów, publikującą po kilkanaście filmów dziennie? Tym razem już słono opłacanych.

Tutaj zyski eksperci oszacowali od 5 albo 8 do nawet 20, 30 i 50 tysięcy złotych miesięcznie. To już cały przemysł, być może nawet nie do końca opodatkowany. Warto by to zresztą sprawdzić. Co więcej, taki biznes może być dotowany przez nas, podatników w ramach tarczy antykryzysowej. Wiedzieliście, że sponsorujcie nagrywanie znęcania się nad żulami? No to już wiecie.