Kolizja za kolizją na drogach powiat wadowickiego

Barwałd Średni. Kierowca wjechał pod pociąg

Samochód osobowy wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Barwałdzie Średnim k. Kalwarii Zebrzydowskiej. Rannego kierowcę odwieziono do szpitala. Według policji to on ponosi winę za spowodowanie tego wypadku.