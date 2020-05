Kalwaria Zebrzydowska przekazała dane wyborców Poczcie Polskiej

Wybory prezydenckie - w wersji nadal lansowanej przez PiS, mają się odbyć 10 maja w systemie korespondencyjnym. By tak się stało Poczta Polskiej musi mieć spis wyborców. Te dane mają jej przekazać samorządy.

Nie do końca wiadomo, czy to jest legalne (jest za to łamaniem prawa o RODO) więc jak do tej pory większość gmin w pow. wadowickim wstrzymuje się z tą decyzją. Inaczej zrobiła Kalwaria Zebrzydowska, która właśnie poinformowała, że udostępniła poczcie dane wyborców z terenu gminy.

Decyzję taką podjął burmistrz Augustyn Ormanty. Wyjaśnił, że było to możliwe, bo wniosek poczty, który dotarł do magistratu zaopatrzony był w podpis elektroniczny.