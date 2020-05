Kalwaria Zebrzydowska. Jednak będą produkować prąd ze słońca?

Po dzisiejszym spotkaniu w Starostwie jestem pełen optymizmu. Farma fotowoltaiczna na byłym wysypisku w Zebrzydowicach w najbliższym czasie dostanie zielone światło. Starosta zapewnił, że jeżeli tylko otrzyma pozytywne eksperytzy, to zmieni decyzję i umożliwi budowę farmy na zrekuktywowanym wysypisku. Dwie ekspertyzy zlecone przez gminę są na ukończeniu i już wiadomo, że będą one pozytywne komentuje

Wpływ na zmianę ich decyzji moga być tylko właśnie badania geologiczne. Na specjalnym spotkaniu przedstawicieli miasta z władzami powiatu, do którego doszło we wtorek, 19 maja,, ustalono, że jeśli raport geologiczny będzie pozytywny dla inwestycji, sprzeciw starostwa zostanie wycofany.

Wszystko zaczęło się ok. rok temu, gdy do Urzędu Miejskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej zgłosił się inwestor, który chciał zbudować farmę fotowoltaiczną na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Zebrzydowicach.

Władze miasta były na “tak”. Argumentem miało być to, że na tym terenie, zgodnie z przepisami, i tak przez najbliższe pół wieku nie można budować żadnych innych, dużych obiektów. Postanowiono nawet pomóc przedsiębiorcy w budowie, by potem mieć prawo do zysków.

Farma fotowoltaiczna – co to jest i jak działa?

Farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne) to specjalnie wydzielone strefy terenu z rozlokowanymi instalacjami paneli zamieniających energię słoneczną w energię elektryczną. Działa efektywnie tylko w dzień i przy bezchmurnej pogodzie. Po zainstalowaniu niezbędnej infrastruktury – paneli, inwerterów, elementów konstrukcyjnych oraz po wykonaniu przyłącza, prąd pozyskany wprost ze słońca staje się w pełni darmową energią. Co istotne, może być ona zużywana nie tylko w miejscu jej wytworzenia (np. przy zakładzie produkcyjnym), ale też przesyłana do sieci energetycznej do użytku innych odbiorców.