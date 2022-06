Gdzie na nordic walking do 33 km od Wadowic. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 11 - 12 czerwca

Ścieżki nordic walking w pobliżu Wadowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 33 km od Wadowic. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo nadaje się również dla Ciebie.

Przed drogą sprawdź pogodę dla Wadowic.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,71 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 589 m

Suma podejść: 1 341 m

Suma zejść: 1 325 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Wadowic poleca Gregory

Trasa liczy nieco ponad 26,3 km i jest idealna na około 4 godzinny bieg spokojnym tempem (średnie tempo ok. 7,00-7,15; prędkość ok. 8 km/h*) z kwadransem przerwy w schronisku i pojedynczymi krótkimi postojami. Sam bieg powinien zająć ok. 3h 10 min – 3h 20 min przy w/w tempie i założeniu, że są przyzwoite warunki atmosferyczne, szlak nie jest oblodzony, pokryty śniegiem etc.