DJ Matys w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Legendarny didżej zawładnął parkietem! Zobacz ZDJĘCIA Redakcja Kraków

Legendarny DJ Matys pojawił się w sobotę (8 lipca) za konsolą w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Jeden z najpopularniejszych polskich djów i prawdziwy mistrz konsolety, znany ze swoich energetycznych setów, porwał do zabawy klubowiczów. To była gorąca impreza do rana. Zobaczcie, co tam się działo.