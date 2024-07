Czynne kąpieliska w Wadowicach i okolicy (28.07). Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Co to jest kąpielisko?

Kąpielisko Kryspinów

Kąpielisko Chechło - plaża

Kąpielisko Balaton

Kąpielisko Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie

Kąpielisko Łysina

Kąpielisko Plaża Bagry

Kąpielisko Plaża Bagry Wschód

Kąpielisko Plaża Bagry II

Kąpielisko: Plaża nad Sosiną 2

Kąpieliska w pobliżu Wadowic

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. W upalne dni warto wybrać się na kąpielisko, gdzie przyjemnie spędzisz wolny czas. Jest to miejsce, które często pilnowane jest przez ratowników. Najprawdopodobniej znajdziesz tam również strefy dla dzieci, w których najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.

Na kąpielisko zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz krem z filtrem. Koniecznie weż ze sobą również wodę lub inne napoje. Przydatne będą także książka lub słuchawki. Jeśli wolisz spędzać czas aktywnie zabierz również piłkę lub rakietki do badmintona.