Aż 12 firm z powiatu wadowickiego na liście Diamentów Forbesa. Jest tam miejsce tylko dla tych, które najszybciej się rozwijają

Wadowice. Nocne prace na skrzyżowaniu krajówki z ul. Wenecja i Wałowej

W związku z budową kanalizacji deszczowej, w ramach przebudowy skrzyżowania DK52 z ulicami Wenecja i Wałowa w Wadowicach, na dojeździe na rondo od godz. 2 do godz. 7 obowiązywał będzie ruch wahadłowy, od poniedziałku do soboty 8 lutego 2020. Pomiędzy godz. 7 a godz. 20, czyli w c...