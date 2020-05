100. rocznica urodzin papieża w Wadowicach. Zobacz zdjęcia i program wydarzeń

Nie zrezygnowaliśmy jednak z hucznego świętowania niezwykłego 100-lecia i wspólnie z Telewizją Polską, Papieskim Muzeum, Bazyliką Ofiarowania NMP oraz wieloma wadowickimi instytucjami przygotowaliśmy szereg alternatywnych wydarzeń. Tym razem jednak zamiast na wadowicki rynek, zapraszamy Was przed ekrany. Wszystkie eventy będziecie mogli śledzić za pośrednictwem mediów telewizyjnych oraz internetowych

To będzie pierwsza część niezwykłego muzycznego widowiska, nadawanego jednocześnie z czterech bliskich sercu Ojca Świętego miast: Wadowic, Krakowa, Częstochowy oraz Gdańska. Relacja z drugiej i trzeciej części koncertu pt. „Cała Polska śpiewa dla Jana Pawła II” w telewizyjnej jedynce zaplanowana jest w godzinach 17:30 oraz 21:30.

18 MAJA [PONIEDZIAŁEK] – oglądaj w Internecie

18 maja to data urodzin św. Jana Pawła II. Jak co roku, w tym dniu zaplanowano uroczystą sesję Rady Miejskiej. podczas której burmistrz przyzna papieskie medale honorowe osobom, które miały "szczególny udział w upowszechnianiu ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Jana Pawła II".

Pomimo stanu epidemii nie zrezygnowano również z tradycyjnego, wielkiego papieskiego tortu, który w tym roku upiecze zwycięzca naszego konkursu na najpiękniejszy projekt: cukiernia Rarytas z Wysokiej.

- Tym razem jednak nie możemy jak co roku pokroić go i rozdać mieszkańcom na Rynku, dlatego zdecydowaliśmy, że kilkaset porcji pięknego tortu przekażemy dla wadowickich Domów Pomocy Społecznej. Wcześniej zaprezentujemy go w Internecie - informują organizatorzy z wadowickiego magistratu.