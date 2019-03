„Zróbże cytologię”. Dzień Kobiet z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

Cytologia to jedyne badanie, które pozwala rozpoznać nowotwór szyjki macicy. Umożliwia ono wykrycie choroby, kiedy nie daje ona jeszcze żadnych objawów, jest krótkie i bezbolesne.

W ramach programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ darmowa cytologia jest wykonywana u kobiet w wieku 25-59 lat, które nie odczuwają żadnych dolegliwości. Badanie można wykonać raz na trzy lata albo co roku, jeżeli występują czynniki ryzyka np. zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Z bezpłatnej diagnostyki mogą skorzystać także panie nieobjęte programem – w ramach porady u lekarza ginekologa.

W ub. roku w Małopolsce cytologię w ramach programu wykonało 42 124 kobiet. Mogło z niej skorzystać 287 932 kobiet, ale pozostałe nie zgłosiły się do gabinetów. Do tej pory najwięcej kobiet zostało zbadanych w powiecie suskim – 27,86 proc., w mieście Nowy Sącz – 23,71 proc. i w powiecie nowosądeckim – 23,05 proc. oraz gorlickim – 22,28 proc. Obszary te przewyższają średnią wartość objęcia populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy, która w całym kraju wynosi 16,65 procent. Dla całego województwa jest to 15,5 procent. Cytologia w ramach programu jest świadczeniem nielimitowanym. Oznacza to, że NFZ płaci za każde wykonane badanie.

W Małopolsce na co dzień kobiety mają do dyspozycji 230 poradni ginekologicznych, gdzie mogą zrobić bezpłatną cytologię w ramach programu lub w ramach wizyty lekarskiej. 8 marca 14 gabinetów będzie miało szczególnie szeroko otwarte drzwi dla kobiet zainteresowanych wykonaniem badania:

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33 - 101 Tarnów, godz. 13.00 - 14.30, tel. 14 688 05 10

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557, godz. 8.00 – 16.00, tel. 33 870 35 14

Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów, godz. 9.00 – 13.00, tel. 14 653 51 23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226, godz. 8.00 - 14.00, tel. 33 876 14 10

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 23, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, godz. 8.00 - 13.00 oraz 17.00 - 20.00, tel. 14 642 31 98, 14 642 24 05

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GRO-MEDICUS, ul. Szwedzka 27, 30-315 Kraków I piętro – gabinet 117, godz. 9.00 – 17.00, tel. 12 266 46 79

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, ul. Orkana 37 c, 34-424 Szaflary, godz. 8.00 - 14.35, tel. 18 275 47 76 wew. 28

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, godz. 8.00 – 12.00, tel. 12 622 94 17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale, 32-043 Skała, ul. Słomnicka 69, godz. 7.00 - 9.00 oraz 12.00 - 14.30, tel. 12 389 00 54

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków, godz. 10.00 – 13.00, tel. 12 424 85 03, 424 85 04

NZOZ Ginekologii i Położnictwa GEMELLI, os. Na Skarpie 6, 31-909 Kraków, godz. 8.00 - 14.00, tel. 12 643 68 44 oraz os. Jagiellońskie 1, 31- 623 Kraków, godz. 8.00 – 16.00, tel. 12 647 63 44

NZOZ KOV-MED., ul. Pleszowska 23, 31-228 Kraków, godz. 9.00 – 17.00, tel. 797 287 850, 12 415 58 00, 12 415 60 31

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMEDIUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 33-300 Nowy Sącz ul. Poniatowskiego 2,godz.15.00 – 17.00, tel. 18 440 02 60 w. 5

Dodatkowo w poradni położniczo-ginekologicznej Gamelii na os. Jagiellońskim 1 pojawi się stanowisko małopolskiego NFZ, przy którym będzie można uzyskać informacje na temat praw pacjenta i otrzymać symboliczny podarunek.

