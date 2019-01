Zobacz, jak wygląda #10YearsChallenge w MEMOWYM wydaniu

#10YearsChallenge to nowe wyzwanie, na punkcie którego oszalały media społecznościowe. Na czym polega zadanie? Trzeba zestawić zdjęcie sprzed 10 lat i porównać je z teraźniejszością - opublikować ją na swoim koncie na Facebooku, czy Instagramie i opatrzyć hasztagiem #10YearsChallenge. Do zabawy włączyli się również celebryci, czy nawet ekolodzy. Internauci nie omieszkali również podejść do zabawy z przymrużeniem oka, pokazując, co stać się może w 10 lat. Zobacz w galerii najlepsze memy.