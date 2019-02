Znasz te słowa? A czy wiesz, że wypowiadając je, wymawiasz również... cudze nazwisko?

Przeważnie używając różnych słów nie zastanawiamy się nad ich pochodzeniem. Jak się okazuje, rodowód niektórych wyrazów może mocno zaskoczyć - szczególnie, jeśli wywodzą się one z nazwisk. Być może nawet nie wiedzieliście, że możliwość "pójścia pod prysznic" zawdzięczacie pewnemu samoukowi w dziedzinie medycyny naturalnej. Co jeszcze weszło do powszechnego użycia, będąc w istocie eponimem - czyli słowem pochodzącym od nazwy własnej? Sprawdźcie.