Zmiany w VAT. Co podrożeje, a co stanieje? Polacy odczują zmiany VAT w swoich portfelach. Jest decyzja Ministerstwa Finansów

Zmiany w VAT

Prostszy system podatku VAT ma być stworzony z korzyścią dla podatników i fiskusa. Jak wypracować taki kompromis? Oczywistym jest, że w momencie, w którym podatek VAT dla jednych produktów będzie malał, dla innych musi wzrosnąć. W naturze nic nie ginie, szczególnie w naturze ekonomicznej. Ministerstwo uspokaja i pokazuje same plusy programu, który właśnie ujrzał światło dzienne.

„Nowe stawki VAT stanowią kontynuację polityki prorodzinnej rządu i wsparcie ekonomiczne dla polskich rodzin. Zależy nam również na promocji rozwoju czytelnictwa oraz rozwoju społeczeństwa w zakresie kultury i nauki..." – wyjaśnia minister Teresa Czerwińska.

Informacje, które podaje Ministerstwo Finansów mają pokrycie w rzeczywistości. Mniejszy VAT jest przewidziany na większość produktów dla kobiet, dzieci i rodziny a także podstawowe składniki potrzebne w każdej kuchni, takie jak pieczywo czy owoce.

Jak zmiany w VAT wpłyną na przedsiębiorców?

Uproszczenie stawek podatku VAT ma pomóc w lepszym prowadzeniu działalności gospodarczej. Ujednolicenie podatku dla produktów znajdujących się w podobnej kategorii sprawi, że pomyłek czy niedociągnięć, które mają realny wpływ na cenę produktów, powinno być mniej. Ze zmian w VAT, które proponuje Ministerstwo Finansów z pewnością ucieszą się właściciele piekarni, cukierni, warzywniaków czy stoisk targowych a także osoby prowadzące księgarnie online.

Zmiany w podatku VAT to szansa na rozwój biznesu. Na zmianach w VAT można zrobić dobry marketing i jeszcze mocniej rozwinąć przedsiębiorstwo. Reklamy "cena bez VAT" skutecznie przyciągają klientów, ponieważ to czysta oszczędność.

Obniżony podatek VAT, czyli co będzie tańsze?

Z obniżenia podatku VAT na niektóre produkty na pewno ucieszą się właściciele i klienci piekarni, cukierni i warzywniaków. Tańszy VAT zakłada także zmiany dla księgarni online.

Absurdy związane z kłopotliwym opodatkowaniem wytłumaczyć można łatwo na przykładzie pieczywa. Aktualnie pieczywo podlega 3 różnym matrycom podatku VAT. Różnice wynikają m.in. z daty przydatności do spożycia. Niektóre wyroby piekarzy są opodatkowane stawką 5, inne 8 a jeszcze inne 23%. Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że po zmianach w 2020 roku podatek VAT na pieczywo ma być ujednolicony. Będzie to klasyczny przypadek „równania w dół” - wszystkie produkty podlegające pod kategorię „pieczywo” będą miały VAT 5%. Oprócz chleba, bułek, bagietek i drożdżówek, tańsze powinny być: herbatniki, gofry, sucharki lub mieszanki do wyrobów pieczywa.

Mniejszy VAT, czyli tańsze produkty to m.in.:

pieczywo,

ciastka,

owoce,

zupy,

buliony,

żywność homogenizowana i dietetyczna

niektóre przyprawy,

produkty dla niemowląt (żywność, smoczki, pieluchy, foteliki samochodowe)

artykuły higieniczne dla kobiet,

e-booki e-czasopisma

Podwyższony podatek VAT, czyli co podrożeje?

Zniżki w sklepach z pewnością ucieszą niejednego Polaka, ale system musi zachować balans, więc w chwili, kiedy jedneprodukty tanieją, inne będą drożeć. Wyższych cen możemy się spodziewać m.in dla artykułów mrożonych, ponieważ podwyższony zostanie podatek VAT na lód. Miłośnicy kuchni śródziemnomorskiej mogą się spodziewać znacznie wyższych cen za owoce morza, w tym krewetki, ostrygi itp. Podrożeją również niektóre przyprawy (szafran, kurkuma) oraz soki i napoje, jesli nie będą wykonane w 100% z owoców.

Wyższy podatek VAT, czyli co podrożeje?

owoce morza,

niektóre przyprawy

soki i napoje

lód

Kiedy zmiany w VAT wchodzą w życie?

Zmiany w VAT, o których mowa mają wejść w życie ostatecznie od 1 stycznie 2020 roku. Do tego czasu zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci będą mieli czas na to, żeby się przyzwyczaić do nowych stawek podatku VAT a co za tym idzie do zmienionych cen. Niektóre matryce stawek VAT mają wejść w życie już 1 kwietnia 2019 r.. Najwcześniej zmiany odczujemy kupując książki, nuty, mapy oraz czasopisma, te produkty będą tańsze.

