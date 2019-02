Zawodnicy Kalwaryjskiego Klubu Karate Kyokushin-Kan wystąpili na turnieju karate o Puchar Ziemi Żywieckiej. Spisali się genialnie

Organizatorem Turnieju był Sensei Sebastian Janik Prezes Żywieckiego Klubu Karate. W turnieju wzięło udział 274 zawodników z klubów Kyokushin-kan Polska. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz miasta Żywiec Pan Antoni Szlagor.

Turniej rozegrano w dwóch konkurencjach: KATA – forma układu technik i KUMITE – walka.

Zawodnicy przekonali się, że ciężka praca, samodyscyplina i pokora to droga do sukcesu, zdobywając aż 23 medale – mówi Sensei Roman Kruszecki

Dwóch Kalwaryjskich karateka Piotr Zdziebłowski startujący w kategorii super senior oraz Justyna Sarkowicz – juniorka, wygrali w konkurencji kata i kumite, zdobywając puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki turnieju.

Okazja by zobaczyć najlepszych karateków z Polski i nie tylko już niebawem, bowiem 13 kwietnia w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się Ogólnopolski Turniej Kyokushin-Kan o Puchar Burmistrza.

KATA:

I miejsce Zdziebłowski Piotr

I miejsce Sarkowicz Justyna

I miejsce Rak Francesco

I miejsce Studnicka Maria

II miejsce Sarkowicz Adam

II miejsce Mikołajek Maciej

III miejsce Uchacz Amelia

III miejsce Grabowska Martyna

III miejsce Kulig Kamila

KUMITE:

I miejsce Zdziebłowski Piotr

I miejsce Sarkowicz Justyna

I miejsce Sarkowicz Adam

I miejsce Skrzyński Wojciech

I miejsce Michalski Daniel

II miejsce Lenik Jakub

II miejsce Budyn Zdzisław

II miejsce Rak Francesco

II miejsce Grabowska Martyna

III miejsce Studnicka Maria

III miejsce Uchacz Amelia

III miejsce Matuła Patryk

III miejsce Pyrek Marcin

III miejsce Oleksy Emilian

