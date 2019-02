Zator. Stowarzyszenie "Trzewoje" z Trzebieńczyc wskrzesza zapomniane, dawne tradycje ziemi zatorskiej [ZDJĘCIA]

W Trzebieńczycach (gm. Zator) otwarty został niedawno nowy Wiejski Dom Kultury. Okazja do radości dla tutejszej społeczności była jednak podwójna, bo świętowano także zdobycie nagrody w ramach konkursu Fundacji Orlen - Dar Serca za projekt „Wiejski opłatek, czyli wskrześmy dawną tradycję”. Nagroda była zresztą bardzo konkretna, bo wyniosła 3 tys, zł.

- Opłatek był kiedyś bardzo mocno zakorzeniony w tradycji Trzebieńczyc, a później na długie lata został „zaprzestany”, bo nie można powiedzieć: zapomniany. Ostatni miał miejsce najprawdopodobniej w roku 1976. Ta piękna tradycja pozostała w pamięci i to właśnie ona stanowiła inspirację do napisania projektu w ramach konkursu grantowego „Moje miejsce na ziemi”, finansowanego przez Fundację Orlen – Dar Serca - podkreśla Stanisława Balonek, autorka projektu. - To była radosna wiadomość dla naszego małego stowarzyszenia, na tyle radosna, że nie chcieliśmy jej przeżywać sami - dodaje.

ZOBACZ KONIECZNIE

Zwieńczeniem projektu było więc zorganizowanie spotkania opłatkowego dla mieszkańców wioski połączone z przedstawieniem jasełkowym przygotowanym przez Wielopokoleniowy Zespół "Po sąsiedzku". Realizacja projektu stała się okazją do pięknego spotkania i połączenia go z uroczystym otwarciem Wiejskiego Domu Kultury, o który mieszkańcy wioski, a szczególnie stowarzyszenie zabiegało przez kilka lat.

Powstał on w sąsiedztwie dawnego Domu Ludowego (sprzedanego niestety przez gminę) w dawnym sklepie, który kiedyś był własnością GS-u, a później prywatnego właściciela.

Gmina Zator wyremontowała budynek. Jest on niewielki, potrzebuje jeszcze nakładu wielu środków finansowych, ale Trzebieńczyce mają wreszcie miejsce, w którym mogą spotykać się mieszkańcy. O tym, jak jest potrzebne, może śwwiadczyć przedstawienie jasełkowe. Sala gimnastyczna w szkole w Laskowej była wypełniona.

Zaczęło się też symbolicznie, bo światło skierowane było na fotografię liczącą sobie 70 lat, a ukazującą grupę jasełkową w dawnym Domu Ludowym w Trzebieńczycach. Po spektaklu druga część uroczystości odbyła się w nowym domu kultury.

Stanisława Balonek podkreśla, że przeprowadzenie projektu było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób. -Wielkie podziękowania należą się wszystkim koleżankom ze Stowarzyszenia „Trzewoje” za ogromny wkład pracy w realizację projektu, zespołowi „Po sąsiedzku” – grupie wspaniałych ludzi, którzy nie tylko odpowiedzieli na zaproszenie do przygotowania widowiska jasełkowego, ale zrobili to z taką pasją, że udało się im stworzyć coś niepowtarzalnego i profesjonalnego, panu Piotrowi Piaseckiemu za akompaniament i pracę nad muzyczną oprawą naszego widowiska, dyrektorowi i pracownikom ROK w Zatorze za wszelkie przejawy pomocy i wsparcia w realizacji naszego przedsięwzięcia, a także tym wsktórzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego święta w naszej wiosce - mówi Stanisława Balonek.