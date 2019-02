Zator. Kuchnia Mistrza przyciągą miłośników gotowania [ZDJĘCIA]

Dużą popularnością cieszą się warsztaty kulinarne Kuchnia Mistrza Słodko i Słono organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze. Bez wątpienia są to najbardziej smakowite zajęcia organizowane przez placówkę w tym sezonie.

- Zaczęliśmy w październiku ub. roku i systematycznie otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń. Stąd postanowiliśmy, że będziemy organizować te warsztaty w różnych naszych placówkach - mówi Elżbieta Mostowik, dyrektor ROK w Zatorze.

Do tej pory odbywały sie w Domu Ludowym w Palczowicach. Następne są zaplanowane w Podolszu. Okazuje się, że spore zainteresowanie Kuchnią Mistrza jest także wśród młodych ludzi. Stąd rusza edycja także warsztatów dla dzieci.

Poniżej przedstawiamy ostatnie dania przygotowane podczas lutowych warsztatów w Palczowicach.

Polędwiczki wieprzowe w pistacjach z sosem wiśniowym i sałatką z bobu. Składniki: 2 polędwiczki wieprzowe, 1 łyżeczka białego pieprzu, 1 łyżeczka pieprzu syczuańskiego, 1 łyżeczka nasion kolendry, duża szczypta gruboziarnistej soli morskiej, starta skórka z 1 pomarańczy, olej rzepakowy do smażenia, miód, 200 g pistacji (przed obraniem).

Sos wiśniowy: 500 g wiśni, 4 łyżki octu balsamicznego, 1 łyżka miodu, 1 suszona papryczka chilli, 3 łyżki cukru trzcinowego, 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej.

Sałatka z bobu: 500 g młodego bobu, oliwa z oliwek, sok z 1/2 cytryny, sól, 100 g startego parmezanu, 100 g okruchów chleba, 1 ząbek czosnku

Przygotowanie: w moździerzu ucieramy przyprawy, dodajemy startą skórkę z pomarańczy, gotową mieszanką nacieramy mięso, odkładamy na czas przygotowania sosu i sałatki lub na dłużej.

Sos wiśniowy -wiśnie przekładamy do garnka, stawiamy na średni gaz, dodajemy ocet balsamiczny, miód, cukier, utartą w moździerzu papryczkę chilli oraz cynamon, całość zagotowujemy, zmniejszamy ognień i gotujemy ok 10 minut, wiśnie powinny się rozpaść i oddać jak najwięcej aromatu do sosu, następnie sos przecedzamy przez gęste sito, dociskając miąższ łyżką.

W ok. 2 łyżki, zimnej wody rozpuszczamy mąkę ziemniaczaną, dodajemy ją do klarownego sosu wiśniowego, mieszamy energicznie, chwilę gotujemy żeby zniwelować mączysty posmak, odstawiamy od źródła ciepła.Bób - gotujemy w osolonym wrzątku ok 10 minut, powinien być al dente, odcedzamy, natychmiast hartujemy w wodzie z lodem, obieramy, okraszamy sokiem z cytryny, odrobiną oliwy z oliwek, doprawiamy solą i pieprzemMiąższ chleba rozdrabniamy blenderem na okruchy, na patelni podgrzewamy oliwę z oliwek, wrzucamy okruchy i starty na tarce ząbek czosnku, mieszając podsmażamy na złoty kolorPiekarnik nagrzewamy do 160 stopni. Na patelni podgrzewamy olej rzepakowy, na dość dużym ogniu krótko smażymy kawałki polędwicy, następnie przekładamy je do naczynia żaroodpornego, przykrywamy folią aluminiową i wstawiamy do nagrzanego piekarnika na ok 15 minutPistacje obieramy tłuczemy je w moździerzu w mniejsze kawałki. Upieczone polędwiczki smarujemy, za pomocą pędzla, odrobiną miodu, następnie obtaczamy w pokruszonych pistacjach.Bób wykładamy na talerz, posypujemy przygotowanymi okruchami z czosnkiem oraz startym parmezanem, nakładamy porcję sosu i układamy kawałki mięsa.



Crème brûlée: 500 ml śmietanki kremówki 36%, 6 żółtek, 1/3 szklanki cukru, 1 laska wanilii, 5 łyżek cukru do karmelizacji, świeże truskawki lub maliny do dekoracji + listki mięty

Przygotowanie

W rondelku na małym ogniu zagotować śmietankę z dodatkiem cukru i wyłuskanych łyżeczką ziarenek z przeciętej wzdłuż laski wanilii. Gdy śmietanka zacznie się gotować na brzegach, odstawić z ognia i przestudzić. Żółtka ubijać mikserem przez około pół minuty (nie na puszystą masę). Dolewać ciepłą śmietanę, po łyżce lub cienkim strumieniem, cały czas miksując na małych obrotach miksera bez ubijania kremu. Ma on być gładki i błyszczący. Piekarnik nagrzać do 100 stopni C. Foremki do zapiekania napełnić masą wlewając ją przez sitko. Foremki postawić na blaszce do pieczenia. Wstawić desery do piekarnika i piec przez 50 minut. Krem powinien być ścięty. Wyjąć, ostudzić i schłodzić w lodówce, najlepiej przez całą noc. Po schłodzeniu wierzch deseru posypać równą warstwą cukru i opalić go specjalnym palnikiem do creme brulee. Cukier się rozpuści, zrumieni i utworzy się charakterystyczna skorupka. Udekorować świeżymi owocami i miętą.

Bruschetta ciabatta pieczywo, np. weka, oliwa extra vergine, czosnek, 2 pomidory (np. malinowe), bazylia, cebulka dymka, ok. 80 g sera (np. gorgoznola, mozzarella, kozi)



Pieczywo pokroić na kromki, natrzeć przekrojonym na pół ząbkiem czosnku (jeśli lubimy intensywny smak czosnku można użyć startego). Skropić oliwą extra vergine. Pomidory sparzyć i obrać ze skórki. Pokroić w kostkę, odsączyć z nadmiaru soku. Ułożyć na kromkach pieczywa, opcjonalnie dodać cieniutko pokrojoną dymkę i ser (w małych kawałkach lub starty). Zapiekać w piekarniku pod grillem ok. 5 minut aż grzanki się zrumienią a ser roztopi. Posypać listkami bazylii, doprawić solą i świeżo mielonym pieprzem.