Zator. Ciężarowy daf z cysterną przewrócił się do rowu

W piątek (22 lutego) o godz. 5 na ul. Sikorskiego (droga wojewódzka 781) w Zatorze, samochód ciężarowy daf z cysterną wypełnioną 30 tonami mąki, zjechał do rowu i przewrócił się na bok. Jak ustalili policjanci, 25-letni kierowca tira, stracił panowanie nad pojazdem podczas wyprzedzania. Na szczęście nic mu się nie stało. Utrudnienia na drodze z Zatora do Andrychowa trwały do godz. 13.