Zakrzów. Tragiczny finał poszukiwań 75-latka

Od tego czasu nikt nie wiedział gdzie przebywa, zaginiony nie nawiązał kontaktu z rodziną.

We wtorek, ok. godz.10 poszukiwano zakończono. Ich finał by tragiczny. Zwłoki zaginionego znaleziono w potoku, znajdującym się w jego rodzinnej miejscowości.

Okoliczności zgonu mężczyzny ustala teraz policja i prokuratura.

ZOBACZ KONIECZNIE

Fashion from polskie ulice. Nie do wiary, że wyszli tak między ludzi

Królowa broszek ma kota jak prezes? Ile wiesz o Beacie Szydło? QUIZ

Janusze Motoryzacji Memy. Najśmieszniejsze obrazki o lubiących pogrzebać przy autach

Najpiękniejsze polskie cheerleaderki. Olśniewają urodą

Szok! Tym karmią pacjentów w szpitalu

Najdziwniejsze toalety - chcielibyście załatwiać się w takich miejscach?

FLESZ: Śmierć Pawła Adamowicza jednoczy kraj, Polacy mówią "Stop Przemocy!"