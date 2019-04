Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Dziewczęta z AKF Wisła Brzeźnica zagrają w ogólnopolskim finale [ZDJĘCIA, WIDEO]

W ogólnopolskim finale rozgrywek Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku w żeńskiej kategorii U-12 Małopolskę reprezentować będzie AKF Wisła Brzeźnica. Turniej odbędzie się 29 kwietnia - 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Drużyna w dobrym stylu wygrała w kwietniu wojewódzki finał w Krakowie. - Powiem szczerze - liczyłem, że w Małopolsce będziemy w czołówce, minimum w czwórce. Przegraliśmy jeden mecz w grupie, później już zwyciężaliśmy - mówi trener Andrzej Żądło. Na co stać drużynę w finale na PGE Narodowym? - Trudno powiedzieć. Mogą grać dziewczynki z roczników 2007 i 2008, my bazujemy na tym młodszym, w którym mamy piłkarsko bardziej zaawansowane zawodniczki, częściej trenujące. Jeśli w finale uda nam się wejść do czołowej ósemki, to będzie super. To chciałbym z zespołem osiągnąć.

Awans do finału wielkiego turnieju dla dzieci to duży sukces ekipy z Brzeźnicy, ale nie jedyny w krótkiej historii. Akademia Piłkarska Wisła Brzeźnica powstała pięć lat temu, dzięki staraniom Stanisława Sękiewicza. Miała być miejsce do treningów dzieci i młodzieży (seniorzy mają Nadwiślankę). Początkowo trenowali tylko chłopcy, wkrótce udało się zorganizować grupę dla dziewcząt. Wspomniany Andrzej Żądło, mający duże doświadczenie w kobiecym futbolu, trenerem jest tam od trzech lat. Drużyny żeńskie szybko przebiły się do małopolskiej czołówki (mistrzostwo w piłce halowej i na trawie). Wisła pokazały się także na krajowej arenie, w 2017 r. zajęła 5. miejsce w mistrzostwach młodziczek w Łodzi. Od roku żeńska sekcja jest formalnie oddzielnym podmiotem - Akademia Kobiecego Futbolu Wisła Brzeźnica. - To było moje marzenie, żeby założyć taką drużynę, bo w okolicy jej nie ma. Jesteśmy wyjątkową drużyną, chciałem zrobić coś wyjątkowego. Dlatego taki pomysł - mówi trener Stanisław Sękiewicz. Nie kryje, że początku nie było łatwe: - Ciężko się to u nas przyjmowało, bo piłka to ciężka dyscyplina, ale mamy świetnych trenerów, dlatego jest postęp. Jak zaznacza trener Żądło, w drużynie są zawodniczki z powiatu wadowickiego, a także z krakowskiego, z regionu Skawiny (Brzeźnica położona jest przy granicy powiatów). - W grupie U-12 jest 14 zawodniczek, niektóre trenują u nas od początku, od założenia sekcji dziewcząt - mówi Żądło. - Na co dzień ćwiczą w innych klubach z chłopakami. Szkolenie jest tak ustawione, żeby mogły więcej trenować w swojej miejscowości, razem z chłopakami, na czym dużo korzystają, i aby raz się spotkały na treningu u nas. W rozgrywkach też staramy się, by grały przeciwko dziewczynom i chłopakom.

Obecnie w AKF Wisła są cztery drużyny, oprócz wspomnianej orliczek (U-12), także młodziczek, juniorek młodszych i seniorek (oparta jest jednak na młodych zawodniczkach) w IV lidze. Jak mówi Żądło, futbol dla jego podopiecznych to nie tylko zabawa w bieganie za piłką i kopanie jej. - Trafiłem na bardzo fajną grupę. Z tego, co wiem od rodziców, to mają mały problem, bo one nawet w domu bez przerwy kopią, tylko piłka nożna - nic więcej. Dla tych dziewczynek futbol to pasja. Czasem pytam, czy mają jakieś lalki, to się obruszają - śmieje się trener. - Są bardzo ambitne. Jak na jednym turnieju ktoś je wyróżni, pochwali, a na następnym zostaną pominięte, to się obrażają. Trochę taktyki oczywiście jest, są pod tym kątem przygotowane. Czasem zagrają super, a czasami zupełnie zapominają, jak się gra w piłkę. Przeważnie jednak spisują się dobrze, jestem z nich bardzo zadowolony. Porównanie z chłopięcymi drużynami w tej kategorii wiekowej dla dziewcząt z Wisły wypada pozytywnie (w tych zawodach w bramce stoi chłopak). - Spokojnie sobie radzą w takiej rywalizacji - podkreśla trener. - Graliśmy w halowych mistrzostwach Podokręgu Wadowice orlików. Udało się wygrać grupę i awansować do ścisłego finału, gdzie zajęły trzecie miejsce. To sukces. Szkoleniowiec mówi, że w małym klubie talentów nie brakuje. Na turnieju ZPNS w Krakowie wyróżniła się Nikola Madejczyk, która sięgnęła po koronę "królowej strzelczyń". - Wiadomo, że Nikola brylowała, grała w ataku, to strzeliła dużo goli. Ma do tego smykałkę, potrafi to robić. Chcę jednak podkreślić, że cała drużyna zagrała dobrze i zasłużyła na pochwałę - mówi trener.

W finale turnieju Z Podwórka Na Stadion O Puchar Tymbarku w przyszłym tygodniu w stolicy wystąpią także inne małopolskie drużyny: Tarnovia (chłopcy i dziewczęta U-10) i SP 5 Oświęcim (chłopcy U-12).