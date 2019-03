[Z ostatniej chwili] Tulia i Eurowizja 2019! Dziewczyny wystąpią w Tel Awiwie. Zaśpiewają "Pali się" (Fire of Love). Zobacz wideo!

„Fire of Love ( Pali się)” to najdynamiczniejszy i z całą pewnością najbardziej rockowy utwór w repertuarze zespołu Tulia. Wykorzystanie archaicznej techniki wokalnej przez wokalistki - zwanej śpiewokrzykiem w połączeniu z ultra nowoczesnym aranżem daje piorunujące, niepowtarzalne i natychmiast rozpoznawalne brzmienie zespołu, którego nie sposób pomylić z niczym innym na świecie. To specyficzne brzmienie przyniosło już rzesze fanów Tulii na świecie, a występ na Eurowizji da szansę to grono jeszcze powiększyć.

Zespół Tulia zasłynął z wykonywania coverów znanych artystów, m.in.: Depeche Mode, Metallica, Dawid Podsiadło. Dziewczyny nagrały już wiele swoich autorskich utworów, w tym przeboje "Pali się" i "Jeszcze cię nie ma".

Na początku 2019 r. Tulia miała wystąpić na meczu NBA, jednak nie z winy grupy, do wyjazdu nie doszło.

Pastorałka, jak same przyznają, jest jednym z trudniejszych utworów do wykonania: