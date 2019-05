Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Sprawdź, ile zarabiają!

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szpitalach i poradniach są wyjątkowo zróżnicowane. Do najlepiej opłacanych członków białego personelu niezmiennie należą lekarze. Nie każdy z nich to jednak krezus, bo wysokość wypłacanych im pensji zależy od kondycji finansowej placówki, w której zostali zatrudnieni, wybranej dziedziny medycyny, doświadczenia zawodowego oraz liczby przepracowanych godzin. Zgodnie z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 2022 roku podstawowe wynagrodzenie lekarza ze specjalizacją będzie wynosić co najmniej 127 proc. średniej krajowej (ok. 6,7 tys. zł). Te same regulacje gwarantują podwyżki także innym medykom. Za trzy lata na konta ratowników medycznych, pielęgniarek czy diagnostów laboratoryjnych z wyższym wykształceniem i specjalizacją ma trafiać minimum 5,5 tys. zł brutto. Dziś ich wypłaty często oscylują w ok. 3 tys. zł. Sprawdź w naszej galerii, na jakie stawki mogą liczyć medycy.

