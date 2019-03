Wybory do europarlamentu 2019. Kandydaci PiS w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Szydło, Jaki i Tarczyński z największymi szansami na mandat

- To jedna, bardzo dobra drużyna – mówiła w środę 20 marca 2019 roku Beata Szydło podczas prezentacji kandydatów PiS do PE. Od dawana było wiadomo, że byłą premier otworzy listę partii rządzącej w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Ważyły się tylko losy kolejnych miejsc.

Tuż za Beatą Szydło znalazł się obecny europoseł Ryszard Legutko. Ale mimo wysokiej pozycji trudno będzie uzyskać reelekcję. Za nim jest bowiem Patryk Jaki, a czwarte miejsce zajmuje Dominik Tarczyński z Kielc. Ponieważ okręg to dwa województwa, Tarczyński jako pierwszy na liście ze świętokrzyskiego może liczyć na głosy wyborców PiS z tamtego regionu. Z kolei Patryk Jaki to powszechnie znany polityk, rekomendowany przez Zbigniewa Ziobrę, który 10 lat temu zdobył w wyborach do PE blisko 336 tys. głosów.

PiS ma pewne trzy mandaty w naszym okręgu, tak więc Szydło, Jaki i Tarczyński są zdecydowanymi faworytami do ich objęcia. Jeśli nawet partia rządząca w kraju zdobędzie jeszcze czwarty mandat, na co ma szanse, to rywalem prof. Legutko będzie popularny na Sądecczyźnie poseł Arkadiusz Mularczyk. Do tego glosy z ziemi tarnowskiej może zbierać inny poseł – prof. Włodzimierz Bernacki.

Kandydaci PiS do PE w okręgu nr 10 (województwa małopolskie i świętokrzyskie:

1. Beata Szydło

2. Ryszard Legutko

3. Patryk Jaki

4. Dominik Tarczyński

5. Włodzimierz Bernacki

6. Barbara Bartuś

7. Elżbieta Duda

8. Marek Cieślak

9. Arkadiusz Mularczyk

10. Anna Krupka

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Urlop rodzicielski ulega zmianie