Wpadli w ręce drogówki: rowerzystka z promilami oraz kierowca z zakazem kierowania

Press Club Polska domaga się większej ochrony dla dziennikarzy po pobiciu dziennikarza "Gazety Krakowskiej"

Dziennikarz "Gazety Krakowskiej", który został pobity przez pracownika Energylandii w czwartek, powoli dochodzi do siebie. Cały czas boli go głowa. Do zdarzenia doszło w miejscu ogólnodostępnym, na poboczu drogi krajowej 44 Oświęcim - Zator.