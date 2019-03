Wójt Mucharza usłyszała zarzuty. Grozi jej do trzech lat więzienia

Dachowanie na DK52. Kobieta i dziecko zostali ranni

We wtorek rano, na drodze krajowej nr 52, między Biertowicami a Izdebnikiem, doszło do poważnego wypadku. Jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo, doszło do dachowania. Poszkodowane zostały dwie osoby, w tym dziecko.