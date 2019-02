Wieprz (pow. wadowicki). Policjanci poszli na akcję antynarkotykową, znaleźli amunicję i granaty

Informacje funkcjonariuszy szybko się potwierdziły. W trakcie kontroli osobistej osób mundurowi ujawnili przy 23 i 24-letnim mężczyźnie narkotyki. Znaleźli je również pod samochodem oraz w jego wnętrzu. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 11,35 gramów marihuany. Cała trójka została zatrzymana i trafia do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Podczas dalszych czynności tj. przeszukania pomieszczeń mieszkalnych andrychowscy kryminalny ujawnili w domu jednego z zatrzymanych mężczyzn dwa granaty oraz amunicję. Dla bezpieczeństwa ewakuowano z lokalu mieszkańców i zabezpieczono teren posesji do czasu przyjazdu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie, którzy po sprawdzeniu ujawnionych przedmiotów ustalili, że granaty, które wyglądem nie odbiegają od prawdziwych są szkoleniowe i nie stwarzają zagrożenia, ale amunicja jest amunicją ostrą. Było jej 22 sztuki. Jej właściciel, (ojciec jednego z 23-latków) został przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszał zarzut z art. 263 § 2 KK, za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

23-letni mieszkaniec gminy Andrychów oraz 24-latek z terenu gminy Wieprz usłyszeli zarzut posiadania środków odurzających (art. 62 UPN). Ponadto 23-latkowi przedstawiono zarzut z art. 55 ust. 2 UPN, jak ustalili policjanci początkiem lutego 2019 roku przywiózł on środki odurzające z Republiki Czeskiej. Mężczyznom grozi kara do 3 lat więzienia.

Trzeci z mężczyzn (również 23-latek) został przesłuchany w charakterze świadka i po zakończonych czynnościach zwolniony.

