Wieprz. Kolejny wypadek na słynnym zakręcie śmierci

Do zdarzenie doszło w sobotę po południu na drodze wojewódzkiej nr 781, na ul. Beskidzkiej.

Tam na wysokości szkoły podstawowej nr 2 samochód wypadł z jezdni i uderzył w płot. Kierowcy tym razem nic się nie stało, ale pojazd i ogrodzenie zostały uszkodzone.

"Tak, ten sam płot co zawsze"- komentują w internecie okoliczni mieszkańcy. Do wypadków w tym miejscu dochodzi bardzo często, w 2017 r. był to nawet wypadek śmiertelny.

Dla mieszkańców z tej części Wieprza wypadki to niemal smutna codzienność. Starają się nawet żartować, że pod alarmowy nr 112 dzwonią częściej, niż do znajomych, ale tak naprawdę wcale nie jest imdo śmiechu.

- Udzielanie pierwszej pomocy opanowałem chyba do perfekcji, chociaż nigdy nie miałem żadnych szkoleń. Mieliśmy już tu tyle wypadków, że człowiek teraz działa automatycznie, jak ratownik medyczny - wzdycha jeden z mieszkających przy słynnym "zakręcie śmierci" na drodze do Andrychowa.

Twierdzi, że wszystkiemu winien jest feralny zakręt. - Na nic nasze apele o zabezpieczenie tego fragmentu drogi. Moim zdaniem jest źle wyprofilowany. Od pięciu lat piszemy listy do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie, by coś z tym zrobili, bez efektu. A przez ten czas były wypadki, których być może dałoby się uniknąć, gdyby nie brak reakcji - mówi mężczyzna.