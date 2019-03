Wielkie emocje w derbach. Wisła Pany! Skandaliczne zachowanie kibiców Cracovii

Później nadeszło 5 minut, które wstrząsnęło Cracovią. W 14 minucie piłkę otrzymał Krzysztof Drzazga, który z dystansu potężnie uderzył pod poprzeczkę i zaskoczył Michala Peskovicia. To wywołało ogromny aplauz wśród kibiców „Białej Gwiazdy”. Po chwili przeżywali oni jednak momenty napięcia, bowiem sędzia Tomasz Kwiatkowski postanowił skorzystać z systemu VAR i sprawdzić czy przed tym strzałem nie doszło do nieprawidłowego zagrania wiślaków. Zapis wideo przekonał arbitra, że wszystko było zgodnie z przepisami i wskazał na środek boiska.

Wisła prowadziła 1:0 i postanowiła iść za ciosem. W 19 minucie zespół „Białej Gwiazdy” przeprowadził pokazową akcję. Piłka chodziła od nogi do nogi. Vullnet Basha podał na skrzydło do Łukasza Burligi, ten odegrał przed bramkę do Jakuba Błaszczykowskiego, który przedłużył do Marko Kolara, a ten strzałem z bliska ulokował piłkę w siatce. Na wiślackich sektorach znów zapanował szał radości.

Po pół godzinie gry boisko musiał opuścić kontuzjowany Michał Buchalik i w bramce Wisły zastąpił go Mateusz Lis. Niedługo po tej zmianie zakotłowało się pod bramką wiślaków, piłkarze Cracovii próbowali z bliska wepchnąć piłkę do siatki, ale wiślacy skutecznie blokowali dostęp do bramki.

Przed przerwą obie drużyny miały swoje szanse, ale nie potrafiły ich wykorzystać. Po pierwszej połowie dużo lepsze wrażenie pozostawiła Wisła i prowadziła 2:0.

Na początku drugiej połowy obie drużyny miały sytuacje, których nie wykorzystały. Najpierw nie udało się Drzazdze, a później niecelnie strzelał Mateusz Wdowiak.

Przemarsz kibiców Cracovii