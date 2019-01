Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej w Miejscu Pamięci

Frans Timmermans swe kroki skierował do bloku 4, poświęconego Zagładzie Żydów. To tu znajdują się m.in. niemieckie fotografie dokumentujące przyjazd transportu Żydów z Węgier, model komory gazowej i krematorium II z Birkenau, puszki po Cyklonie B, a także ludzkie włosy obcięte pomordowanym.

W bloku 5 wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zobaczył osobiste przedmioty ofiar, które odnaleziono po wyzwoleniu obozu, m.in. buty, walizki, okulary i szczotki. Był i w bloku 3, którego konserwacja możliwa była dzięki funduszom europejskim oraz w budynku pierwszej komory gazowej i krematorium w Auschwitz I.

Przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie odbywały się egzekucje przez rozstrzelanie, Frans Timmermans złożył wieniec, oddając hołd wszystkim ofiarom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

W muzealnej księdze pamiątkowej napisał. „W tym strasznym miejscu zewsząd docierają do mnie głosy. 'Usłyszcie nas. Żyliśmy, kochaliśmy, śmialiśmy się. Nigdy o nas nie zapomnijcie. Nie zapominajcie o nas opowiadać. Byliśmy tacy jak Wy'. To właśnie słyszę i czuję. To tutaj Europa dotarła do najciemniejszych krańców piekła. To tutaj Europa zgubiła swoje podstawowe wartości, swoje człowieczeństwo. Nową Europę opartą na podstawowych wartościach i ludzkiej godności zaczęto budować po doświadczeniu tego miejsca".

Frans Timmermans odwiedził także były obóz Auschwitz II-Birkenau, m.in. rampę kolejową, na której Niemcy dokonywali selekcji deportowanych do obozu Żydów, a także ruiny komory gazowej i krematorium II. Zapalił znicz przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu.

Aktualnie w Muzeum Auschwitz realizowane są dwa projekty, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej: „Adaptacja budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” oraz "Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej".

ZOBACZ KONIECZNIE

FLESZ: Jedziesz na ferie? Niewiedza może Cię drogo kosztować