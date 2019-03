"Weź nie pytaj - parodia Matki" podbija internet. Wyjątkowy cover okrzyknięty hymnem matek [wideo, tekst - 11.03.2019]

"Weź nie pytaj" Pawła Domagały to absolutny hit. Od czerwca 2018 roku, kiedy to pojawił się na Youtube, doczekał się ponad 87 milionów wyświetleń. Refren tej piosenki zna chyba każdy.

Nic dziwnego, że utwór "Weź nie pytaj" doczekał się wielu coverów, parodii i przeróbek. Ta wersja stała się prawdziwym przebojem. W kilka godzin obejrzało ją prawie 700 000 internautów. „Weź nie pytaj - Parodia Matki” to prawdziwy hit internetu, nazwany już hymnem wszystkich matek.

Najnowszą przeróbkę hitu Domagały - „Weź nie pytaj - Parodia Matki” - nagrała Malwina Bakalarz, autorka najpopularniejszego bloga parentingowego w Polsce - Bakusiowo. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 65 tysięcy osób, a kanał na YouTube „Baku Family” – 17 tysięcy.

Posłuchajcie obu wersji przeboju - „Weź nie pytaj - Parodia Matki” Malwiny Bakalarz i oryginalnej "Weź nie pytaj" Pawła Domagały. Co myślicie?

- To nie parodia. To cała prawda - komentują internautki ale i internauci. „Weź nie pytaj - Parodia Matki” zyskuje na autentyczności nie tylko przez prawdziwe, często dosadne teksty na temat macierzyństwa, ale i przez fakt, że w teledysku wystąpiły dzieci vlogerki.

- Rewelacja. Oddałaś życie nas wszystkich. Hymn matek! Proszę o więcej! - komentuje Daria. - Z perspektywy faceta powiem, że jest to bardzo ALE to bardzo prawdziwy utwór! - dodał stary_oskara. - Szczere, prawdziwe i z humorem! Za to co MAMY robią dla swoich dzieci powinny być noszone na rękach, za trud, za poświęcenie, za oddanie siebie i swojego czasu, za wiarę, wsparcie, siłę, uśmiech, gdy cisną się łzy, motywację, gdy już ręce odpadają mamy nie poddają się. Kto tego nie docenia ten drań bez dwóch zdań. Wdzięczności nie powinno być końca przez całe życie. Amen - podsumował Kamil.

Zobacz także: "Shallow" po polsku. Piosenka Lady Gagi i Bradleya Coopera w polskiej wersji zachwyciła internautów [wideo]

„Weź nie pytaj - Parodia Matki” - Malwina Bakalarz

Ciągle sprzątam te same miejsca,

Bo mi dziecko robi syf.

Ciągle szukam, nie wiem gdzie co mam.

Jak już trzymam to w rękach, to muszę mu oddać bo w ryk.

Nie chcę przygód, ja Ciebie mam, Ciebie mam,

Największą przygodę jaką zesłał mi Pan.

Czy ja się nudzę? Ja się z Tobą nie nudzę.

Codziennie od nowa to samo od rana po noc (ooo po noc).

Ref. Weź nie pytaj, weź się przytul,

Weź tu ze mną, weź tu śpij.

Daj odespać wszystkie noce,

zęby, kolki, gorsze dni.

Weź daj wypić ciepłą kawę,

Serial raz obejrzeć daj.

Weź zjedz ładnie to co w garze,

Umiar w grymaszeniu znaj!

Nie chcę wolności, chcę się wyspać jak człowiek

Wolności ja nie chcę, porządnie mi wyspać się daj (weź no daj).

Nie chcę za wiele, chcę spokojnie

Pójść do kibla i zrobić bez świadków co tam robi się.

Nie wiem co to wolny wieczór,

Kiedy tłumy na mieście ja dzieciom robię jeść.

Trochę w nie wmuszę: "No zrób AM AM, zrób AM AM!"

A resztę już dojem i tak dupsko mi rośnie wszerz.

Ref. Weź tym nie pluj, to jest smaczne,

weź choć przeżuj jeden kęs.

Za mamusię, za tatusia,

za Psi Patrol razy pięć.

Nie rozrzucaj, wdepczesz w dywan a ja potem wejdę w to...

Chociaż w sumie z dwojga złego

lepszy ziemniak niż LEGO.

Kiedy stuknie mi 50 lat

Przyjdę do Ciebie w gości, nie wytrę butów i wniosę piach.

Ty powiesz mi: "Sprzątałem dziś!"

Ja na to Ci...

Ref. Weź nie świruj, weź wyluzuj,

Się nie czepiaj matki w drzwiach.

Weź daj wody, albo soku,

w sumie to mi kawy daj.

Weź coś wymyśl, bo mi nudno

chodź pogramy sobie w coś.

Tylko synu daj mi wygrać,

żeby było mi miło.

No weź!

Weź się przytul!

Kocham Cię!