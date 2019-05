Weekendowe pociągi z Krakowa przez Zator do Oświęcimia

Na Dworcu Głównym PKP w Krakowie 1 maja 2019 roku zainaugurowano nowe, weekendowe połączenie kolejowe uruchomione przez Przewozy Regionalne na trasie Kraków -Zator – Oświęcim. Trasa pociągu przebiega przez miejsca atrakcyjne turystycznie, a także te znane z kultu religijnego.

W długi majowy weekend - od 1 do 5 maja - para pociągów będzie kursować codziennie, od 1 do 16 czerwca – w soboty i niedziele, a od 21 czerwca do 29 września – w piątki, soboty i niedziele oraz dodatkowo w święta wolne od pracy – 20 czerwca i 15 sierpnia.

- Jestem przekonany, że nowe połączenie będzie się cieszyło ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu, a także wśród turystów tak licznie odwiedzających Małopolskę, w końcu trasa pociągu została zaplanowana tak, by podróżni mogli dotrzeć do miejsc dla nich atrakcyjnych – mówi marszałek województwa Witold Kozłowski. Z nowego połączenia skorzystają mieszkańcy Małopolski oraz turyści, którzy planują odwiedzić miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym i rozrywkowym, a także te związane kultem religijnego usytuowane na trasie przejazdu pociągu - m.in. Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie oraz parki rozrywki Energylandia i Zatorland w Zatorze.

Rozkład jazdy

Poranny pociąg wyjeżdża z Krakowa o godz. 8.02, zatrzymuje się w Zatorze o godz. 9.03 i dojeżdża do Oświęcimia o godz. 9.24. Z Oświęcimia z kolei odjazd zaplanowany jest na godz. 17.48, z postojem w Zatorze o godz. 18.09. Podróżni do Krakowa dojadą o godz. 19.13.

Pociąg będzie się zatrzymywał tylko na wyznaczonych stacjach i przystankach: Kraków Zabłocie, Kraków Podgórze, Kraków Łagiewniki, Kraków Sanktuarium, Skawina oraz Zator.

