Weekend wielkich zniżek: Kiermasz obuwia marki Badura na wiosnę/lato

Poprzednie edycje kiermaszów marki Badura cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a buty z kolekcji jesień/zima zyskały uznanie zarówno Pań, jak i Panów ceniących jakość i doskonałe wykonanie. Tym razem marka Badura przygotowała dla Klientów propozycje z kolekcji wiosna/lato, które zaskakują odważnymi wzorami, modnymi fasonami i wyrazistymi kolorami.

Kolekcja wiosna/lato 2019

Najnowsza kampania na wiosnę/lato powstała w zabytkowych wnętrzach Pałacu w Nieborowie. Tym razem marka Badura pokazała zupełnie nowe oblicze, eksponując buty na tle barwnej scenografii w nowoczesnych, dynamicznych kadrach. Na zdjęciach wizerunkowych Badury po raz czwarty można zobaczyć Anetę Kręglicką, ambasadorkę marki. Oprócz niej w sesji zdjęciowej wzięły udział aż trzy modelki – znana z pierwszej kampanii Badura Icons Natalia Siódmiak, rudowłosa Julia Banaś oraz Patrycja Gardygajło. Męskie propozycje na nadchodzący sezon zaprezentował Aristotelis.

Badura Icons to czwarta z cyklu kampania, która pokazuje ultra kobiecą odsłonę marki Badura. Dzięki temu, że na planie udało się zgromadzić cztery zupełnie różne modelki, tegoroczna kampania w doskonały sposób oddała charakter kolekcji na wiosnę/lato, która jest wielobarwna, eklektyczna i zaskakująca. Kobiety ceniące markę Badura mają różne oblicza, a dzięki różnorodności propozycji na wiosnę lato każda z nich będzie mogła znaleźć coś dla siebie. Oprócz ikonicznych czółenek, w kolekcji pojawiły się botki i kozaki w klimacie boho, sportowe sneakersy oraz utrzymane w trendach klapki.

Każda z bohaterek sesji reprezentuje inny styl i energię – ich miks pozwolił stworzyć serię oryginalnych, kolorowych zdjęć, eksponujących zarówno atuty marki jak i radosny, bezpretensjonalny klimat sesji. Tym razem Aneta Kręglicka miała okazję zaprezentować się w zupełnie innej niż dotychczas konwencji. Okazałe, przykuwające uwagę wnętrza zabytkowego pałacu okazały się idealnym tłem dla szlachetnej urody i elegancji ambasadorki marki. Dominujące na zdjęciach kolory – czerwień, szmaragdowa zieleń oraz błękit – wydobyły atuty polskiej gwiazdy, podkreśliły też design butów. Na wybranych fotografiach pojawiły się również modele zaprojektowane przez Anetę Kręglicką, m.in. delikatne sandałki ozdobione nitami i klasyczne, czarne szpilki z wyszytym autografem.

O marce Badura

Sztuka tworzenia wysokiej jakości butów oraz kunszt wykonania to cechy wyróżniające polską markę Badura. Firma, założona w 1979 roku przez pana Zdzisława Badurę, od początku istnienia kultywuje przywiązanie do tradycji obuwniczych. Dlatego, mimo posiadania największej fabryki w Polsce, część kolekcji Badury w dalszym ciągu wykonywana jest w procesie hand-made.

Tradycje obuwnicze i czerpanie z wiedzy przekazywanej od 1979 roku wyznaczają kierunek, w którym rozwija się marka. W ciągu niecałych 40 lat niewielki zakład szewski, założony przez pana Zdzisława Badurę, zamienił się w prężnie prosperującą firmę z ponad pięćdziesięcioma punktami sprzedaży i największą fabryką obuwniczą w Polsce. Mimo że fabryka marki jest zaopatrzona w najlepszy sprzęt i nowoczesne technologie, Badura stawia przede wszystkim na wiedzę i doświadczenie rzemieślników, którzy dbają o każdy szczegół podczas produkcji kolekcji. Część modeli wyróżnia połączenie podeszwy z cholewką za pomocą ręcznego szycia. Ręczne wykonanie obuwia widoczne jest przede wszystkim w modelach uszytych ze skóry crust, czyli skóry licowej, przeznaczonej do ręcznego barwienia. W procesie hand made, skóra crust jest najpierw farbowana poprzez wcieranie barwnika, następnie przypalana i wykończona woskiem, co sprawia, że każda para butów jest niepowtarzalna. W produkcji Badura wykorzystuje wysokiej jakości skórzane podeszwy oraz najlepsze włoskie skóry, m.in miękką, bydlęcą skórę sauvage, szlachetną kozią skórę, przeznaczoną do produkcji czółenek, oraz ręcznie farbowaną skórę crust.

Kiermasz BADURA 12-18 kwietnia

Biedronka, ul. Wałowa 3, Kraków

piątek-czwartek w godzinach: 9-8