Weekend wielkich zniżek: Kiermasz obuwia marki Badura na wiosnę/lato

W dniach 19-23 marca odbędzie się wyjątkowy kiermasz obuwia, podczas którego będzie możliwość zakupienia butów marki Badura w atrakcyjnych cenach. Weekend wielkich zniżek rozpocznie się już we wtorek 19 marca o godz. 9:00 i potrwa do soboty, do godz. 18:00. Kiermasz będzie miał miejsce na parkingu przy Biedronce w Wadowicach przy ulicy Wałowej 3. Ceny już od 70 złotych!