Wadowice wprowadzają opłaty za przejazd miejskim busem

Miejski bus w Wadowicach (jedna linia) zatrzymuje się na 13 istniejących przystankach w mieście. Na każdym postoju jest tablica z godzinowym rozkładem jazdy. Kursuje on po Wadowicach od poniedziałku do soboty, średnio co godzinę.

Koszt do tej pory pokrywano całkowice z gminnego budżetu, pasażerowie nie musieli nic płacić za przejazd. Jeszcze w maju ma to się zmienić.

Potwierdził to burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, pytany o przyszłość miejskiej komunikacji przez wadowickiego radnego Pawła Krasę.

- Od maja planowane jest wprowadzenie na tej samej trasie komunikacji odpłatnej - oświadczył burmistrz Wadowic.

Na razie nie wiadomo jeszcze ile wyniesie cena biletu, czy będą ulgi lub np. seniorzy albo dzieci, jak to ma miejsce w pobliskim Andrychowie, zostaną zwolnione z opłat. Nie wiadomo też kiedy dokłądnie zmiany wejdą w życie.

Burmistrz Bartosz Kaliński zapewnia, że choć wcześniej nie ukrywał swoich zastrzeżeń do istniejącego systemu komunikacji autobusowej, który wymyślił jego poprzednik, Mateusz Klinowski, to z busa nie ma zamiaru zrezygnować.

Dlatego od kwietnia przedłużył umowę z tym samym przewoźnikiem. Na początku roku, o czym już pisaliśmy, planowano też wprowadzenie opłat za przejazd. Teraz stało się to juz faktem. Nie wiedomo jedynie czy biletowane przejazde bądą wprowadzone od 1 maja, czy w ciągu kolejnych tygodni.

Zaznaczył jednak, że jest to rozwiązanie tymczasowe a cały obecny system czekają poważne zmiany.

- Pracujemy nad tym, by ta linia była poszerzona lub funkcjonowały dwie linie - wyjaśnia burmistrz Bartosz Kaliński.

Oprócz Wadowic, które jako pierwsze w powiecie, w 2016 r,. wprowadziły gminną komunikację, reaktywował ją też Andrychów. Tam jednak busy kursują po niemal całej gminie, trzeba kupować bilety a z opłat zwolnieni są seniorzy, dzieci i uczniowie.Gmina posiada też własny tabor.

