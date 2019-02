Wadowice. Rusza Przegląd Filmów Górskich. To już dziesiąty!

W trakcie przeglądu zaprezentowanych zostanie 9 wyselekcjonowanych, nagradzanych i wyróżnionych polskich oraz zagranicznych filmów o różnorodnej tematyce. Nie zabraknie obrazów dla miłośników gór wysokich, sportów ekstremalnych, wspinaczki oraz zapierających dech w piersiach widoków. To spotkanie połączy pasjonatów, amatorów, fanatyków, aktywnych turystów, sportowców, wspinaczy i tych biernych widzów, lubiących przebywać wśród natury.

W programie znajdą się również warsztaty outdoorowe oraz przygotowujące do trekkingu niezależnego po najwyższych górach świata prowadzone przez Bartosza Malinowskiego.

Publiczność będzie mogła zobaczyć wyjątkową wystawę fotografii autorstwa Piotra Snopczyńskiego pt. „K2 – Góra gór”.

W tym roku będą również wydarzenia towarzyszące.

W sobotę po zakończeniu pierwszego dnia przeglądu w sali kameralnej WCK impreza integracyjna ludzi gór. Tam odbędą się: slajdowisko złożone z nadesłanych przez publiczność zdjęć z górskich wędrówek, dyskusje i zabawa do białego rana.

W niedzielę do południa odbędzie się bieg na Groń Jana Pawła II zorganizowany przez Wichry Beskidu.

Bilety na wydarzenie w cenach: sobota - 40 zł, 45 zł (w dniu przeglądu) oraz niedziela - 30 zł, 35 zł (w dniu przeglądu) dostępne są w sekretariacie WCK, kasie kina Centrum oraz online poprzez stronę www.wck.wadowice.pl.

Szczegółowy program 10. Przeglądu Filmów Górskich:

16 lutego (sobota):

14:00 - Otwarcie festiwalu i wystawy fotografii pt. „K2 – Góra gór” Piotra Snopczyńskiego z udziałem autora

14:25 - Zimowa Wyprawa na K2 – Polska – 50 min

15:15 - Mira – Hongkong – 42 min

16:00 - „Jak zdobyć Najtrudniejszą Górę Świata czyli krótki poradnik pokonywania własnych ograniczeń”: spotkanie z Marcinem Wernikiem.

17:00 – 17:25 - przerwa i konkursy

17:25 - Addicted to Altitude – Słowacja – 63 min

18:25 - „Niezdobyte szczyty Karakorum”: spotkanie z Bogusławem Magrelem.

19:25 – 19:50 - przerwa i konkursy

19:50 - Reel Rock 12: Stumped – USA – 27 min

20:20 - Tomasz Mackiewicz (1973 – 2018) – Pakistan, 16 min

20:35 - „Sportowe wyzwanie 8000 m”: spotkanie z Denisem Urubko

22:00 - Impreza integracyjna ludzi gór – sala kameralna WCK

Dodatkowo:

godz. 15:00 – Odzież, sprzęt, ekwipunek! Czyli jak nie ubierać się w góry! Warsztaty outdoorowe z Bartoszem Malinowskim.

17 lutego (niedziela):

10:00 - Bieg na Groń Jana Pawła II – prowadzenie „Wichry Beskidu”

14:00 - Otwarcie drugiego dnia festiwalu

14:10 - Dawn Wall – USA/Austria – 115 min

16:05 - Loved By All: The Story of Apa Sherpa – Kanada – 14 min

16:20 – 16:40 Przerwa

16:40 - Dreamland. Film dokumentalny o Macieju Berbece – Polska – 87 min

18:10 - „Hercog Mountain Challenge”: spotkanie z Piotrem Hercogiem

19:10 – 19:30 Przerwa

19:30 - „Wyprawa K2 Ski challenge”: spotkanie z Januszem Gołąbem

20:30 - Zabardast – Francja – 45 min

Dodatkowo:

godz. 15:00, sala nr 15 – Trekking niezależny. Himalaje (Nepal, Indie, Kaszmir, Tybet) Warsztaty przygotowujące do samodzielnej wędrówki po najwyższych górach świata z Bartoszem Malinowskim.