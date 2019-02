Wadowice. Przemysław Wojtanek, przyszły lotnik został dawcą szpiku

W bazie DKMS (czyli dawców szpiku kostnego) Przemysław Wojtanek zarejestrował się trzy lata temu, bo miał nadzieję, że jego szpik będzie komuś potrzebny. Potem cierpliwie czekał na telefon.

Ta chwila nadeszła kilka tygodni temu. Dostał informację, że jego genetyczny bliźniak pilnie potrzebuje właśnie komórek macierzystych z jego szpiku. Musiał jechać do szpitala, gdzie przeszedł dodatkowe badania.

- Przygotowanie do pobrania oraz samo oddanie komórek wymagało poświęcenia przeze mnie kilku chwil, ale wiedziałem, że dzięki temu komuś, kogo nawet nie znam może udać się pokonać śmiertelną chorobę - zwierza się Przemek Wojtanek na Facebooku.

Taka pomoc jest bardzo potrzebna, bo według dostępnych statystyk, szansa na znalezienie niespokrewnionego dawcy szpiku w najlepszym wypadku wynosi proporcjonalnie od 1:20 tysięcy do 1:2 milionów a jest to uzależnione między innymi od unikatowości genotypu danej osoby.

Mówiąc prościej, im więcej jest dawców, tym większe są procentowo szanse, że ten konkretny chory znajdzie ratunek.

Przemek Wojtanek najpierw dowiedział się tylko, że jego bliźniak genetyczny ma nowotwór krwi.

- Jeszcze podczas drogi powrotnej z zabiegu otrzymałem informację, że pobrane komórki jadą już do młodego mężczyzny, być może mojego rówieśnika z Białorusi, który jest po serii ciężkich chemioterapii i dzięki mnie może wyzdrowieć. To naprawdę unikatowe uczucie dowiedzieć się, że dzięki nam ktoś dostanie szansę na przedłużenie życia - relacjonuje.

Przyznaje, że chociaż nie kontaktował się w żaden sposób z tym Białorusinem, bo przez dwa lata nie dowie się, kim on jest, to cały czas mu kibicuje w walce z chorobą.

- Trzymam za Ciebie kciuki bliźniaku genetyczny, nie poddawaj się i jak najszybciej wracaj do zdrowia! - ogłosił niedawno na Facebooku i być może ta wiadomość trafi za naszą wschodnią granicę, do adresata.

Jak można trafić do bazy danych potencjalnych dawców?

- Procedura jest całkiem prosta - przekonuje Michał Targosz z Wadowic, który znalazł się w niej niedawno. - Polega to głównie na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi. Potem część „medyczna" - opowiada.

Za pomocą specjalnych patyczków pobrany jest wymaz z wewnętrznej strony policzka.

Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 a 55 lat, ważący minimum 50 kg, ale też bez dużej nadwagi. Akcje rejestracji w naszych miastach, np. w Oświęcimiu i Wadowicach odbywają się co kilka miesięcy.

