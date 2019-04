Wadowice. Odejdą od rentgena? Pracownicy szpitala chcą podwyżek

- Napisali, że to dlatego, bo robią wszystkie badania zgodnie z przepisami, ale przecież głupi by się domyślił, że celowo wydłużają pracę, żeby wymusić podwyżki. Szkoda tylko, że naszym kosztem - irytuje się Krzysztof, który we wtorek chciał się prześwietlić rentgenem.

Technicy od elektroradiologii zatrudnieni w wadowickim szpitalu weszli w spór zbiorowy z pracodawcą. Już w marcu poprosili, zgodnie z przepisami, o wyznaczenie mediatora z Ministerstwa Zdrowia a następnie plakatowali swoje gabinety, część szpitala i okienko rejestracji. Na razie nic nie wskórali.

Oficjalnie średnie wynagrodzenie techników medycznych, tych od analityki medycznej, RTG, masażystów, techników farmacji, wynosi tu obecnie 2 860, 94 zł brutto.

Sami zainteresowani twierdzą, że zarabiają znacznie niższe kwoty. - 1500 na rękę. Za tyle nie jestem w stanie utrzymać siebie i rodziny - twierdzi jeden z protestujących.

Dodają, że w ogóle średnia pensja zasadnicza w tej grupie zawodowej oscyluje w granicach najniższej krajowej. Grożą, że jeśli się nie dogadają z dyrekcją, to ogłoszą strajk a wtedy mogą nawet nie przystąpić do pracy i tysiące mieszkańców powiatu nie będzie miało gdzie zrobić badań.

- Od 10 lat nie dostaliśmy podwyżki. Pracownia rentgenowska została ostatnio wyposażona w bardzo drogi sprzęt za ciężkie miliony a sytuacja może zmusić nas do tego, że na tych pięknych i nowoczesnych aparatach nie będzie miał kto pracować - mówi technik radiologii. On i jego koledzy zapewniają, że nie chcę aby akcja protestacyjna eskalowała. - Liczymy na pozytywny przebieg mediacji - zaznaczają.

Jeden z nich opowiada, że pięć lat temu wydłużono mu czas pracy o ponad dwie godziny bez rekompensaty finansowej.

- Robimy więc te godziny za darmo - twierdzi.

Nasz rozmówca nie chciał spotkać się z dziennikarzami na terenie szpitala. - Lekarze, ordynatorzy swoje wywalczyli i teraz na nasz protest źle patrzą a niektórzy nawet donoszą dyrekcji o tym, kto „roznosi temat mediom” - tłumaczy.

Niechęć części pozostałego personelu do tematu protestu dziennikarze odczuli we wtorek, gdy jeden z lekarzy próbował ich wyprosić z pełnej ludzi poczekali a nawet z całego terenu szpitala. - Nie ma pan zgody na przebywanie tutaj! Nie wolno robić zdjęć! Co was interesuje jakiś protest? To nasza sprawa! Kogo to w ogóle obchodzi! - irytował się.

Protestujący są innego zdania: „Opinia publiczna powinna zostać poinformowana o akcji protestacyjnej jak i o fakcie, że istnieje zagrożenie wstrzymania pracy” - napisali w liście do mediów.

Beata Szafraniec, dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Wadowicach, podczas sesji Rady Powiatu w ub. tygodniu, uspokajała radnych mówiąc, że sprawa dotyczy tylko 14 osób. Na ich pensje szło by miesięcznie 66 tys. zł. Wg. jej słów domagają się podwyżki o 1500 - 2000 zł dla każdego. - To jest koncert życzeń. Ta kwota na ten moment nie jest możliwa do przeznaczenia przez nas na wzrost wynagrodzeń - przekonywała.

Groźba strajku wciąż wisi w powietrzu.

