Wadowice. Kim jest człowiek, który dziecko wiózł w bagażniku?

Film ma zaledwie 35 sekund, a przeraża. Widać na nim, jak przy samochodzie z otwartą klapą stoi dorosły mężczyzna i kilkuletnia dziewczynka. On bierze plastikową torbę i rzuca nią w krzaki. Potem podchodzi do dziecka, poprawia "łoże" w bagażniku i lekko popycha dziewczynkę. Ta wchodzi do środka. Mężczyzna zatrzaskuje klapę, wsiada do auta i odjeżdża. Policja ma już nagranie. Ustala, kim jest ten człowiek.