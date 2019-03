Wadowice. Ekshumacja szczątków ojca Rudolfa Warzechy

Wydobyte z grobu szczątki zostały oczyszczone i kanonicznie rozpoznane przez biegłych z anatomii (dr Władysławę Misiarz i dr Barbarę Hoła z zespołem pielęgniarskim). Złożono je następnie w miedzianej, pokrytej dębowym drewnem trumnie, którą hermetycznie zamknięto i opieczętowano lakową pieczęcią kurii metropolitalnej. Trumnę przeniesiono do drewnianego, odpowiadającego wystrojowi kościoła sarkofagu, nad którym został umieszczony na ścianie duży stylizowany herb zakonu z portretem zakonnika.

"Zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego, podczas prac ekshumacyjno-rekognicyjnych doczesnym szczątkom nie oddawano czci publicznej, jaka należna jest relikwiom błogosławionych i świętych dopiero po oficjalnym orzeczeniu Kościoła wyrażającym się w beatyfikacji i kanonizacji. Dlatego sarkofag, znajdujący się na wysokości kruchty w lewej nawie kościoła klasztornego, będzie strzegł doczesnych szczątków o. Rudolfa do czasu jego beatyfikacji, kiedy to, po ponownej ich rekognicji i pobraniu cząstek do kapsułek, będą mogły być nazywane relikwiami i odbierać publiczną cześć w Kościele" -poinformowali duchowni.

Zewnętrzny wystrój grobu Sługi Bożego w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego zostanie nadal zachowany. Zostanie tam tylko dodana tabliczka z informacją, że doczesne szczątki o. Rudolfa zostały przeniesione do kościoła karmelitów bosych.

W niedzielę 3 marca, o godz. 16 sarkofag pobłogosławił ks. bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, który jako wadowiczanin znał o. Rudolfa Warzechę od dzieciństwa i został świadkiem w jego procesie beatyfikacyjnym.

Warto wiedzieć:

W procesie beatyfikacyjnym wyznawcy należy udowodnić jego heroiczną praktykę cnót oraz wyprosić cud za jego przyczyną. Powinno się też zabezpieczyć jego doczesne szczątki, które z chwilą beatyfikacji stają się relikwiami i mogą być w Kościele przedmiotem kultu publicznego. Takim postępowaniem procesowym od 2011 r. objęty jest sługa Boży o.Rudolf Warzecha (1919-1999), karmelita bosy z klasztoru w Wadowicach.

