Wadowice. Ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem na rondzie

We wtorek, ok. godz. 7, na wadowickim rondzie, przy zjeździe na most w kierunku Krakowa, doszło do kolizji ciężarówki z samochodem dostawczym.

Rannych nie było, oba pojazdy zostały uszodzone. W ciężarówce rozbity był m.in. lewy reflektor.

Na początku utworzył się tu spory korek, bo w tym czasie wielu kierowców zmierzało na poranną zmianę do pracy, ale drogowcy szybko opanowali sytuację. Po godz. 8. nie było już żadnych kłopotów z przejazdem, uszkodzona ciężarówka zjechała na pobocze.

- Kierowca pojazdu marki daf, jak i samochodu ciężarowego iveco, podczas włączania się do ruchu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, nie zachowali należytej ostrożności i doprowadzili do zderzenia samochodów - informuje Agnieszka Petek, rzecznik prasowy wadowickiej policji.

